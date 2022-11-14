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СБУ поймала в Херсоне переодетого российского солдата

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 15:40
иллюстративное фото СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в освобожденном Херсоне задержали переодетого в гражданское российского военнослужащего, который пытался притвориться "местным".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: После разговора с сотрудниками СБУ он признался, что является профессиональным военным из 69-й отдельной бригады прикрытия вооруженных сил РФ.

Также спецслужба установила, что его задачей в освобожденном от захватчиков Херсоне был сбор информации, корректировка огня по ВСУ и проведение диверсий.

Дословно: "Оккупанта удалось обнаружить благодаря системным и последовательным стабилизационным мероприятиям, которые СБУ и силы безопасности и обороны проводят на деоккупированной территории.

Сейчас этого рашиста ждут долгие разговоры со следователями Службы безопасности, которые документируют все преступления оккупантов".

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Темы: ХерсонСБУ
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