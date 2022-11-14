Лендліз РФ у дії: нацгвардійці нищать росіян на Донеччині із трофейної "Мсти"

Нацгвардійці на Донеччині переграють окупантів в артилерійських дуелях і мужньо тримають оборону на Бахмутському напрямку.

Джерело: пресслужба НГУ

Дослівно: "Артилерія батальйону спеціального призначення "Донбас" Слов’янського полку Національної гвардії України тримає оборону на Бахмутському напрямку.

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Як би не намагався ворог просунутись аби вийти на Костянтинівку - МСТА-Б 152 мм, отримана раніше від росіян по "лендлізу", не затихає ні на хвилину".

Деталі: Зазначається, що підсумком минулого тижня на рахунку нацгвардійців є 10 точних влучань в техніку та позиції ворога. В тому числі знищено 2 танки, 1 бойову броньовану машину і кілька бліндажів із особовим складом противника.