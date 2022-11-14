Лендліз РФ у дії: нацгвардійці нищать росіян на Донеччині із трофейної "Мсти"
Понеділок, 14 листопада 2022, 16:08
Нацгвардійці на Донеччині переграють окупантів в артилерійських дуелях і мужньо тримають оборону на Бахмутському напрямку.
Джерело: пресслужба НГУ
Дослівно: "Артилерія батальйону спеціального призначення "Донбас" Слов’янського полку Національної гвардії України тримає оборону на Бахмутському напрямку.
Як би не намагався ворог просунутись аби вийти на Костянтинівку - МСТА-Б 152 мм, отримана раніше від росіян по "лендлізу", не затихає ні на хвилину".
Деталі: Зазначається, що підсумком минулого тижня на рахунку нацгвардійців є 10 точних влучань в техніку та позиції ворога. В тому числі знищено 2 танки, 1 бойову броньовану машину і кілька бліндажів із особовим складом противника.