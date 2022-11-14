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Ленд-лиз РФ в действии: гвардейцы уничтожают россиян в Донецкой области из трофейной "Мсты"

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 15:08
Ленд-лиз РФ в действии: гвардейцы уничтожают россиян в Донецкой области из трофейной Мсты
скриншот

Нацгвардейцы в Донецкой области переигрывают оккупантов в артиллерийских дуэлях и мужественно держат оборону на Бахмутском направлении.

Источник: пресс-служба НГУ

Дословно: "Артиллерия батальона специального назначения "Донбасс" Славянского полка Национальной гвардии Украины держит оборону на Бахмутском направлении.

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Как бы ни пытался враг продвинуться чтобы выйти на Константиновку - МСТА-Б 152 мм, полученная ранее от россиян по "лендлизу", не затихает ни на минуту".

Детали: Отмечается, что итогом прошлой недели на счету нацгвардейцев являются 10 точных попаданий в технику и позиции врага. В том числе уничтожены 2 танка, 1 боевая бронированная машина и несколько блиндажей с личным составом противника.

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Темы: НацгвардияДонецкая областьвойна
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