Росіяни обстріляли підприємство на Сумщині у робочий час, є поранені

Росіяни знову завдали удару по критичній інфраструктурі Сумської області, поки там працювали люди, щонайменше троє поранених.

Джерело: глава ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "Зранку обстріляли із САУ один з об‘єктів.

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Було 19 вибухів по території підприємства. Там якраз працювали робітники.

Троє нині в лікарні з осколковими пораненнями. В одного з постраждалих сильно посічені ноги. Були прямі попадання в дах, потрощені всі вікна".

Деталі: За даними влади, на місці працюють піротехніки, оскільки є нерозірвані снаряди.