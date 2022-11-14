Росіяни обстріляли підприємство на Сумщині у робочий час, є поранені
Понеділок, 14 листопада 2022, 16:17
Росіяни знову завдали удару по критичній інфраструктурі Сумської області, поки там працювали люди, щонайменше троє поранених.
Джерело: глава ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Пряма мова Живицького: "Зранку обстріляли із САУ один з об‘єктів.
Було 19 вибухів по території підприємства. Там якраз працювали робітники.
Троє нині в лікарні з осколковими пораненнями. В одного з постраждалих сильно посічені ноги. Були прямі попадання в дах, потрощені всі вікна".
Деталі: За даними влади, на місці працюють піротехніки, оскільки є нерозірвані снаряди.
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