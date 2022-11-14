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Россияне обстреляли предприятие на Сумщине в рабочее время, есть раненые

Роман ПетренкоПонедельник, 14 ноября 2022, 16:17
все фото ова

Россияне снова нанесли удар по критической инфраструктуре Сумской области, пока там работали люди, по меньшей мере трое раненых.

Источник: глава ОВА Дмитрий Живицкий

Прямая речь Живицкого: "Утром обстреляли из САУ один из объектов.

Было 19 взрывов по территории предприятия. Там как раз работали рабочие.

Трое сейчас в больнице с осколочными ранениями. У одного из пострадавших сильно посечены ноги. Были прямые попадания в крышу, разбиты все окна".

Детали: По данным властей, на месте работают пиротехники, поскольку есть неразорвавшиеся снаряды.

 
 

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Темы: Сумская областьобстрелвойна
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