Россияне обстреляли предприятие на Сумщине в рабочее время, есть раненые
Понедельник, 14 ноября 2022, 15:17
Россияне снова нанесли удар по критической инфраструктуре Сумской области, пока там работали люди, по меньшей мере трое раненых.
Источник: глава ОВА Дмитрий Живицкий
Прямая речь Живицкого: "Утром обстреляли из САУ один из объектов.
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Было 19 взрывов по территории предприятия. Там как раз работали рабочие.
Трое сейчас в больнице с осколочными ранениями. У одного из пострадавших сильно посечены ноги. Были прямые попадания в крышу, разбиты все окна".
Детали: По данным властей, на месте работают пиротехники, поскольку есть неразорвавшиеся снаряды.
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