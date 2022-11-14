Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден: не буде переговорів про мир без участі України

"Європейська правда"Понеділок, 14 листопада 2022, 15:51

Президент США Джо Байден вважає звільнення Херсону суттєвою перемогою України та заявляє, що Сполучені Штати не вестимуть переговори з РФ без участі України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Байден сказав на пресконференції на Балі у понеділок.

Байден відповідав на запитання, чи вважає він відступ РФ з Херсона переломним моментом у війні та чи готові США підтримувати Україну для реалізації заявленої Києвом мети - звільнення всієї території, включно з Кримом.

Реклама:

"Це суттєва, суттєва перемога для України. Я не можу зробити нічого іншого, окрім як аплодувати мужності, рішучості та здібностям українського народу та українських військових. Вони були справді надзвичайні", - прокоментував Байден витіснення російських військ з правобережної Херсонщини. 

Він зазначив, що США "продовжать надавати можливості українському народу для своєї оборони".

"І ми не збираємось брати участь у жодних переговорах. Нічого про Україну без України. Це рішення, яке мають ухвалити українці", - прокоментував Байден можливість потенційних переговорів з РФ. 

ВІДЕО ДНЯ

Байден також очікує, що у зимові місяці буде помітне "деяке сповільнення" на полі бою, зокрема, через "неможливість так само легко пересуватися по країні". Але РФ не зможе досягти своєї початкової мети.

"Я впевнений: Росія не зможе окупувати Україну так, як вони хотіли спочатку", - заявив президент США.

Як повідомляло видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела, радник Байдена Джейк Салліван рекомендував команді Зеленського почати думати про реалістичні вимоги для переговорів з РФ, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму.

Салліван згодом підтвердив, що канали зв'язку між Вашингтоном і Москвою залишаються відкритими, незважаючи на війну в Україні.

Теми: Байден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: