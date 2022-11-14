Байден: не будет переговоров о мире без участия Украины

Президент США Джо Байден считает освобождение Херсона существенной победой Украины и заявляет, что Соединенные Штаты не будут вести переговоры с РФ без участия Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Байден сказал на пресс-конференции на Бали в понедельник.

Байден отвечал на вопрос, считает ли он отступление РФ из Херсона переломным моментом в войне и готовы ли США поддерживать Украину для реализации заявленной Киевом цели - освобождения всей территории, включая Крым.

"Это существенная победа для Украины. Я не могу сделать ничего другого, кроме как аплодировать мужеству, решимости и способностям украинского народа и украинских военных. Они были действительно чрезвычайные", - прокомментировал Байден вытеснение российских войск с правобережной Херсонщины.

Он отметил, что США "продолжат предоставлять возможности украинскому народу для своей обороны".

"И мы не собираемся участвовать ни в каких переговорах. Ничего об Украине без Украины. Это решение, которое должны принять украинцы", - прокомментировал Байден возможность потенциальных переговоров с РФ.

Байден также ожидает, что в зимние месяцы будет заметно "некоторое замедление" на поле боя, в частности, из-за "невозможности так же легко передвигаться по стране". Но РФ не сможет достичь своей первоначальной цели.

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"Я уверен: Россия не сможет оккупировать Украину так, как они хотели изначально", - заявил президент США.

Как сообщало издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, советник Байдена Джейк Салливан рекомендовал команде Зеленского начать думать о реалистичных требованиях для переговоров с РФ, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма.

Салливан впоследствии подтвердил, что каналы связи между Вашингтоном и Москвой остаются открытыми, несмотря на войну в Украине.