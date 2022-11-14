У Києві проведуть військові навчання

Протягом 15-17 листопада в межах міста Києва та області будуть проведені навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва.

Джерело: заступник командувача Сухопутних військ Олександр Павлюк у Facebook

Пряма мова Павлюка: "В ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Метою заходу є нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

Реклама:

У зв'язку з проведенням навчань буде здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки".

Деталі: Влада просить людей зберігати спокій.