В Киеве проведут военные учения

В течение 15-17 ноября в пределах города Киева и области будут проведены учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева.

Источник: заместитель командующего Сухопутных войск Александр Павлюк в Facebook

Прямая речь Павлюка: "В ходе тренировки состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения. Целью мероприятия является наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции.

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В связи с проведением учений будет осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники".

Детали: Власти просят людей сохранять спокойствие.