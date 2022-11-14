В Киеве проведут военные учения
Понедельник, 14 ноября 2022, 16:06
В течение 15-17 ноября в пределах города Киева и области будут проведены учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева.
Источник: заместитель командующего Сухопутных войск Александр Павлюк в Facebook
Прямая речь Павлюка: "В ходе тренировки состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения. Целью мероприятия является наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции.
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В связи с проведением учений будет осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники".
Детали: Власти просят людей сохранять спокойствие.