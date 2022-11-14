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Директор ЦРУ в Анкарі застеріг РФ від застосування ядерної зброї

"Європейська правда"Понеділок, 14 листопада 2022, 17:16
ВІЛЬЯМ БЕРНС, ФОТО GETTY IMAGES

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс перебуває в Туреччині, щоб передати керівнику зовнішньої розвідки РФ послання про наслідки потенційного застосування Росією ядерної зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на представника Білого дому.

В рамках першого відомого контакту на високому рівні між США і Росією з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого Бернс прибув в Анкару в понеділок, щоб зустрітися з Сєргєєм Наришкіним, головою Служби зовнішньої розвідки РФ.

"Він не веде жодних переговорів. Він не обговорює врегулювання війни в Україні", - сказав представник Білого дому на умовах анонімності.

"Він передає послання про наслідки застосування Росією ядерної зброї та ризики ескалації для стратегічної стабільності. Він також порушить питання несправедливо затриманих громадян США ", - зазначив він.

Бернс, колишній посол США в Росії, якого наприкінці 2021 року президент США Джо Байден відрядив до Москви, щоб застерегти Путіна від нарощування військ навколо України, не обговорює потенційне врегулювання війни в Україні, повідомив представник Держдепу.

"Ми заздалегідь поінформували Україну про його поїздку. Ми твердо дотримуємося нашого фундаментального принципу: нічого про Україну без України" – сказав він.

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Путін неодноразово заявляв, що Росія буде захищати свою територію всіма доступними засобами, включаючи ядерну зброю, якщо на неї нападуть. Путін заявив, що Захід займається ядерним шантажем Росії.

Раніше The Wall Street Journal повідомило, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван проводив конфіденційні обговорення зі своїм російським колегою, секретарем Ради Безпеки Ніколаєм Патрушевим, і старшим помічником Кремля з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим протягом останніх кількох місяців.

Високопосадовці повідомили газеті, що вони обговорювали шляхи захисту від ризику ядерної ескалації у війні в Україні, але не вели жодних переговорів щодо шляхів припинення конфлікту.

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Теми: СШАядерна зброяРосіяТуреччина
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