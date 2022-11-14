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Директор ЦРУ в Анкаре предостерег РФ от применения ядерного оружия

"Европейская правда"Понедельник, 14 ноября 2022, 17:16
УИЛЬЯМ БЕРНС, ФОТО GETTY IMAGES

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс находится в Турции, чтобы передать руководителю внешней разведки РФ послание о последствиях потенциального применения Россией ядерного оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

В рамках первого известного контакта на высоком уровне между США и Россией с момента вторжения России в Украину 24 февраля Бернс прибыл в Анкару в понедельник, чтобы встретиться с Сергеем Нарышкиным, председателем Службы внешней разведки РФ.

"Он не ведет никаких переговоров. Он не обсуждает урегулирование войны в Украине", - сказал представитель Белого дома на условиях анонимности.

"Он передает послание о последствиях применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации для стратегической стабильности. Он также поднимет вопрос несправедливо задержанных граждан США", - отметил он.

Бернс, бывший посол США в России, которого в конце 2021 года президент США Джо Байден отправил в Москву, чтобы предостеречь Путина от наращивания войск вокруг Украины, не обсуждает потенциальное урегулирование войны в Украине, сообщил представитель Госдепа.

"Мы заранее проинформировали Украину о его поездке. Мы твердо придерживаемся нашего фундаментального принципа: ничего об Украине без Украины" - сказал он.

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Путин неоднократно заявлял, что Россия будет защищать свою территорию всеми доступными средствами, включая ядерное оружие, если на нее нападут. Путин заявил, что Запад занимается ядерным шантажом России.

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан проводил конфиденциальные обсуждения со своим российским коллегой, секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, и старшим помощником Кремля по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым в течение последних нескольких месяцев.

Высокопоставленные чиновники сообщили газете, что они обсуждали пути защиты от риска ядерной эскалации в войне в Украине, но не вели никаких переговоров о путях прекращения конфликта.

Темы: СШАядерное оружиеРосcияТурция
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