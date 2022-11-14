Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Директор ЦРУ в Анкаре предостерег РФ от применения ядерного оружия

"Европейская правда"Понедельник, 14 ноября 2022, 16:16
Директор ЦРУ в Анкаре предостерег РФ от применения ядерного оружия
УИЛЬЯМ БЕРНС, ФОТО GETTY IMAGES

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс находится в Турции, чтобы передать руководителю внешней разведки РФ послание о последствиях потенциального применения Россией ядерного оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

В рамках первого известного контакта на высоком уровне между США и Россией с момента вторжения России в Украину 24 февраля Бернс прибыл в Анкару в понедельник, чтобы встретиться с Сергеем Нарышкиным, председателем Службы внешней разведки РФ.

Реклама:

"Он не ведет никаких переговоров. Он не обсуждает урегулирование войны в Украине", - сказал представитель Белого дома на условиях анонимности.

"Он передает послание о последствиях применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации для стратегической стабильности. Он также поднимет вопрос несправедливо задержанных граждан США", - отметил он.

Бернс, бывший посол США в России, которого в конце 2021 года президент США Джо Байден отправил в Москву, чтобы предостеречь Путина от наращивания войск вокруг Украины, не обсуждает потенциальное урегулирование войны в Украине, сообщил представитель Госдепа.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы заранее проинформировали Украину о его поездке. Мы твердо придерживаемся нашего фундаментального принципа: ничего об Украине без Украины" - сказал он.

Путин неоднократно заявлял, что Россия будет защищать свою территорию всеми доступными средствами, включая ядерное оружие, если на нее нападут. Путин заявил, что Запад занимается ядерным шантажом России.

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан проводил конфиденциальные обсуждения со своим российским коллегой, секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, и старшим помощником Кремля по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым в течение последних нескольких месяцев.

Высокопоставленные чиновники сообщили газете, что они обсуждали пути защиты от риска ядерной эскалации в войне в Украине, но не вели никаких переговоров о путях прекращения конфликта.

Темы: СШАядерное оружиеРосcияТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
США
Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Залужный поговорил с Милли об усилении ПВО и истребителях F-16
Последние новости
20:14
Зеленский о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
Все новости...
Реклама: