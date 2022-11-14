Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщині виявили тіла подружжя фермерів: імовірно, їх вбили окупанти

Катерина ТищенкоПонеділок, 14 листопада 2022, 17:32
виявлені тіла подружжя фермерів, фото Херсонської облпрокуратури

На звільненій Херсонщині виявили тіла подружжя фермерів, імовірно вбитих окупантами.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "За попередніми даними, у серпні 2022 року під час окупації смт Архангельське Високопільської територіальної громади військовослужбовці ЗС РФ вбили місцеве подружжя фермерів у їх власному погребі на території домоволодіння.

Під час проведення правоохоронцями слідчо-оперативних заходів виявлено місце захоронення тіл двох загиблих – чоловіка та жінки. При поверховому огляді тіл встановлено ушкодження черепів. Наразі їх направлено для проведення судово-медичної експертизи".

Деталі: За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьдеокупаціявбивство
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

НАБУ оголосило в розшук екснардепа Грановського

Херсонщина: на лівому березі Дніпра ворог відходить вглиб на 15-20 км – Сили оборони півдня

Населення Землі досягло 8 мільярдів людей – ООН

Лідер Китаю закликав до мирних переговорів з Україною, але не засудив вторгнення Росії

відео, фотоДо Миколаєва прибув перший від початку вторгнення РФ потяг 

Зеленський представив G20 "українську формулу миру": 10 пропозицій

Усі новини...
Херсонська область
Сили півдня: Ворог уночі обстріляв Чорнобаївку – добити те, що не забрали
Спецоперація: на Херсонщині схопили бойовика "ДНР", який стріляв у цивільних
Кремль обурений, що Зеленський "приїхав на територію Росії"
Останні новини
13:04
Ткаченко повертає МКІПу ініціативу: Держкіно зупиняє реорганізацію Довженко-Центру
12:56
На Київщині можливі вибухи: працюватимуть сапери
12:48
Британський художник Бенксі підтвердив авторство 7 муралів в Україні
12:43
фото"Здавали" патріотів: СБУ затримала двох поплічниць росіян на Луганщині
12:40
Курс валют на 15 листопада: готівкове євро продовжує дорожчати
12:35
Лавров образився, що Зеленський не слухає порад Заходу
12:28
фотоРФ обстрілює прикордоння: в результаті прильотів артилерії поранено 3 людей на Сумщині
12:25
Приватбанк видав першу іпотеку у межах програми "єОселя"
12:17
З березня до лікарень у Європі перевезли понад 1400 українських пацієнтів
12:02
Пригожин вважає, що "вагнерівця" зі скандального відео стратило ЦРУ
Усі новини...