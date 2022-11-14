На Херсонщині виявили тіла подружжя фермерів: імовірно, їх вбили окупанти

На звільненій Херсонщині виявили тіла подружжя фермерів, імовірно вбитих окупантами.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "За попередніми даними, у серпні 2022 року під час окупації смт Архангельське Високопільської територіальної громади військовослужбовці ЗС РФ вбили місцеве подружжя фермерів у їх власному погребі на території домоволодіння.

Під час проведення правоохоронцями слідчо-оперативних заходів виявлено місце захоронення тіл двох загиблих – чоловіка та жінки. При поверховому огляді тіл встановлено ушкодження черепів. Наразі їх направлено для проведення судово-медичної експертизи".

Деталі: За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).