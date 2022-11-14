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На Херсонщине обнаружили тела супругов-фермеров: вероятно, их убили оккупанты

Катерина ТищенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 16:32
На Херсонщине обнаружили тела супругов-фермеров: вероятно, их убили оккупанты
обнаруженные тела супругов фермеров, фото Херсонской облпрокуратуры

На освобожденной Херсонщине обнаружили тела супругов-фермеров, предположительно убитых оккупантами.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "По предварительным данным, в августе 2022 года во время оккупации пгт Архангельское Высокопольской территориальной общины военнослужащие ВС РФ убили местных супругов-фермеров в их собственном погребе на территории домовладения.

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Во время проведения правоохранителями следственно-оперативных мероприятий обнаружено место захоронения тел двух погибших – мужчины и женщины. При поверхностном осмотре тел установлены повреждения черепов. Сейчас они направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы".

Детали: Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Темы: Херсонская областьдеоккупацияубийство
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