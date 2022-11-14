Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщине обнаружили тела супругов-фермеров: вероятно, их убили оккупанты

Катерина ТищенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 17:32
обнаруженные тела супругов фермеров, фото Херсонской облпрокуратуры

На освобожденной Херсонщине обнаружили тела супругов-фермеров, предположительно убитых оккупантами.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "По предварительным данным, в августе 2022 года во время оккупации пгт Архангельское Высокопольской территориальной общины военнослужащие ВС РФ убили местных супругов-фермеров в их собственном погребе на территории домовладения.

Во время проведения правоохранителями следственно-оперативных мероприятий обнаружено место захоронения тел двух погибших – мужчины и женщины. При поверхностном осмотре тел установлены повреждения черепов. Сейчас они направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы".

Детали: Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьдеоккупацияубийство
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Грановского

Херсонщина: на левом берегу Днепра враг отходит вглубь на 15-20 км - Силы обороны юга

Население Земли достигло 8 миллиардов человек – ООН

Лидер Китая призвал к мирным переговорам с Украиной, но не осудил вторжение России

видео, фотоВ Николаев прибыл первый с начала вторжения РФ поезд

Зеленский представил G20 "украинскую формулу мира": 10 предложений

Все новости...
Херсонская область
Силы юга: Враг ночью обстрелял Чернобаевку – добить то, что не забрали
Спецоперация: на Херсонщине схватили боевика "ДНР", который стрелял в гражданских
Кремль возмущен, что Зеленский "приехал на территорию России"
Последние новости
13:04
Ткаченко возвращает МКИПу инициативу: Госкино останавливает реорганизацию Довженко-Центра
12:56
В Киевской области возможны взрывы: будут работать саперы
12:48
Британский художник Бенкси подтвердил авторство 7 муралов в Украине
12:43
фото"Сдавали" патриотов: СБУ задержала двух пособниц россиян на Луганщине
12:40
Курс валют на 15 ноября: наличное евро продолжает дорожать
12:35
Лавров обиделся, что Зеленский не слушает советов Запада
12:28
фотоРФ обстреливает пограничье: в результате прилетов артиллерии ранены 3 человека на Сумщине
12:25
Приватбанк выдал первую ипотеку в рамках программы "єОселя"
12:17
С марта в больницы в Европе перевезли более 1400 украинских пациентов
12:02
Пригожин считает, что "вагнеровца" со скандального видео убило ЦРУ
Все новости...