РФ ввела санкції проти онука Бандери, Джима Керрі і ще 98 громадян Канади

Росія запровадила санкції проти 100 громадян Канади, серед яких низка діячів українського походження, зокрема, онук лідера ОУН Степана Бандери.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний список оприлюднений на сайті МЗС РФ.

"У відповідь на триваючу практику запровадження режимом прем'єр-міністра Трюдо санкцій проти керівництва Росії, політиків і парламентарів, представників ділових кіл, експертів і журналістів, діячів культури, а також усіх, кого канадська русофобська влада вважає неугодними, на засадах взаємності закриваємо в'їзд для 100 громадян Канади. Серед них - високопоставлені чиновники, бізнесмени, активісти численних пробандерівських організацій, медіа- та фінансових структур, які безпосередньо залучені до формування агресивного антиросійського курсу" - заявили у відомстві.

Серед посадовців і політиків до списку потрапили начальник Управління безпеки зв’язку Канади Каролін Ксав’є, член уряду і Палати громад Канади, колишній генпрокурор Пітер Маккей, колишній прем’єр провінції Квебек Жан Шаре.

Під санкції також підпали спонсори Конгресу українців Канади Орест Джулинський і Орест Проців, а також засновники фонду Zaraska Юджин Цараска і Люба Цараска, засновник і члени ради директорів "Фонду сім'ї Мигаль", представники Української кредитної спілки та "Канадсько-українського фонду".

Крім них, у списку онук Степана Бандери Стефан, а також актор Джим Керрі та актриса Кетрін Винник.

Раніше у понеділок прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про плани надати Україні $500 млн додаткової військової допомоги і про запровадження додаткових санкцій проти Росії.