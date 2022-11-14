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РФ ввела санкции против внука Бандеры, Джима Керри и еще 98 граждан Канады

"Европейская правда"Понедельник, 14 ноября 2022, 17:08

Россия ввела санкции против 100 граждан Канады, среди которых ряд деятелей украинского происхождения, в частности, внук лидера ОУН Степана Бандеры.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий список обнародован на сайте МИД РФ.

"В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадская русофобская власть считает неугодными, на основе взаимности закрываем въезд для 100 граждан Канады. Среди них - высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты многочисленных пробандеровских организаций, медиа- и финансовых структур, которые непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса", - заявили в ведомстве.

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Среди чиновников и политиков в список попали начальник Управления безопасности связи Канады Каролин Ксавье, член правительства и Палаты общин Канады, бывший генпрокурор Питер Маккей, бывший премьер провинции Квебек Жан Шаре.

Под санкции также подпали спонсоры Конгресса украинцев Канады Орест Джулинский и Орест Процив, а также основатели фонда Zaraska Юджин Цараска и Люба Цараска, основатель и члены совета директоров "Фонда семьи Мигаль", представители Украинского кредитного союза и "Канадско-украинского фонда".

Кроме них, в списке внук Степана Бандеры Стефан, а также актер Джим Керри и актриса Кэтрин Винник.

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Ранее в понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о планах предоставить Украине $500 млн дополнительной военной помощи и о введении дополнительных санкций против России.

Темы: РосcиясанкцииКанада
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