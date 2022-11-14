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На Київщині помер чоловік, який намагався розібрати танковий снаряд

Катерина ТищенкоПонеділок, 14 листопада 2022, 17:09
На Київщині помер чоловік, який намагався розібрати танковий снаряд
фото з Facebook Андрія Нєбитова

На Київщині від осколкових поранень помер чоловік, який намагався розібрати танковий снаряд.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Facebook

 
усі фото з Facebook Андрія Нєбитова

Дослівно: "Страшна і безглузда смерть. Сьогодні в лікарні від осколкових поранень загинув 50-річний чоловік, який вчора ввечері намагався розібрати танковий снаряд.

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Вибухонебезпечний предмет житель Старих Петрівців підібрав на території, де велись активні бойові дії на Київщині".

Деталі: Нєбитов повідомив, що вдома у загиблого виявили й інші небезпечні знахідки – авіаційні ракети, частини артилерійського снаряда, бойові гранати, набої і навіть частини РСЗВ "УРАГАН".

 

Голова поліції Київщини закликав мешканців уникати зон, де велись активні бойові дії, не відвідувати лісові зони і поля, що перебували в окупації, не збирати й не приносити додому незнайомі предмети, і тим більше не намагатися проводити з ними маніпуляції. У випадку знаходження підозрілого предмета потрібно повідомити на лінію "102".

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Теми: Київська областьвибух
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