Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Киевщине умер мужчина, пытавшийся разобрать танковый снаряд

Катерина ТищенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 18:09
фото из Facebook Андрея Небытова

В Киевской области от осколочных ранений скончался мужчина, который пытался разобрать танковый снаряд.

Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook

 
все фото из Facebook Андрея Небытова

Дословно: "Страшная и бессмысленная смерть. Сегодня в больнице от осколочных ранений погиб 50-летний мужчина, который вчера вечером пытался разобрать танковый снаряд.

Взрывоопасный предмет житель Старых Петровцев подобрал на территории, где велись активные боевые действия на Киевщине".

Детали: Небытов сообщил, что дома у погибшего обнаружили и другие опасные находки – авиационные ракеты, части артиллерийского снаряда, боевые гранаты, патроны и даже части РСЗО "УРАГАН".

 

Глава полиции Киевщины призвал жителей избегать зон, где велись активные боевые действия, не посещать лесные зоны и поля, находившиеся в оккупации, не собирать и не приносить домой незнакомые предметы, и тем более не пытаться проводить с ними манипуляции. В случае нахождения подозрительного предмета нужно сообщить на линию "102".

Темы: Киевская областьвзрыв
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Грановского

Херсонщина: на левом берегу Днепра враг отходит вглубь на 15-20 км - Силы обороны юга

Население Земли достигло 8 миллиардов человек – ООН

Лидер Китая призвал к мирным переговорам с Украиной, но не осудил вторжение России

видео, фотоВ Николаев прибыл первый с начала вторжения РФ поезд

Зеленский представил G20 "украинскую формулу мира": 10 предложений

Все новости...
Киевская область
В Киевской области могут звучать взрывы из-за учений – ОВА
Вокруг ракеты, а в теплице лимоны и апельсины: как пережила боевые действия экзотическая ферма в Киевской области
На руинах в Бородянке заметили рисунок, похожий на граффити Бэнкси
Последние новости
14:07
Украина предлагает расширить "зерновое соглашение" на порты Николаев и Ольвия
14:03
Патрушев требует прикрыть средствами ПВО важные объекты в центре России
13:57
В продажу запустили последнюю партию браслетов из металла "Азовстали"
13:49
Не Победы, а Галицкая: украинцы "за" возвращение исторических названий улицам и площадям Киева
13:41
Оккупанты подтвердили, что продолжают вывозить людей с Херсонщины
13:39
Данилов: РФ не стоит терять время. Мирный план Зеленского будет выполнен
13:37
Сунак рассказал, что сказал бы Путину, если бы тот приехал на G20
13:31
Байден и Эрдоган обсудили на Бали украинский экспорт зерна и теракт в Стамбуле
13:04
Ткаченко возвращает МКИПу инициативу: Госкино останавливает реорганизацию Довженко-Центра
12:56
В Киевской области возможны взрывы: будут работать саперы
Все новости...