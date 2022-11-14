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На Киевщине умер мужчина, пытавшийся разобрать танковый снаряд

Катерина ТищенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 17:09
На Киевщине умер мужчина, пытавшийся разобрать танковый снаряд
фото из Facebook Андрея Небытова

В Киевской области от осколочных ранений скончался мужчина, который пытался разобрать танковый снаряд.

Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook

 
все фото из Facebook Андрея Небытова

Дословно: "Страшная и бессмысленная смерть. Сегодня в больнице от осколочных ранений погиб 50-летний мужчина, который вчера вечером пытался разобрать танковый снаряд.

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Взрывоопасный предмет житель Старых Петровцев подобрал на территории, где велись активные боевые действия на Киевщине".

Детали: Небытов сообщил, что дома у погибшего обнаружили и другие опасные находки – авиационные ракеты, части артиллерийского снаряда, боевые гранаты, патроны и даже части РСЗО "УРАГАН".

 

Глава полиции Киевщины призвал жителей избегать зон, где велись активные боевые действия, не посещать лесные зоны и поля, находившиеся в оккупации, не собирать и не приносить домой незнакомые предметы, и тем более не пытаться проводить с ними манипуляции. В случае нахождения подозрительного предмета нужно сообщить на линию "102".

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Темы: Киевская областьвзрыв
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