ЄС почав перегляд принципів майбутніх відносин з Росією - ЗМІ

Держави-члени ЄС у понеділок почали дискусію про перегляд майбутніх відносин з Росією, беручи до уваги російське вторгнення в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", з документом, який головний дипломат ЄС Жозеп Боррель представив міністрам закордонних справ ЄС, ознайомилось видання Euractiv.

Нинішня взаємодія ЄС з Росією регулюється п'ятьма "керівними принципами", викладеними ще попередницею Борреля Федерікою Могеріні. Однак після вторгнення Росії в Україну більшість цих принципів було визнано мертвими.

У контексті війни Росії в Україні ЄС просуває тристоронню стратегію щодо Москви, яка полягає в ізоляції Росії, підтримці України та прагненні зменшити наслідки війни.

Проєкт документа, який Боррель представив міністрам ЄС, має стати основою для обговорення довгострокових відносин Євросоюзу з Москвою.

Пропозиція Борреля включає передусім "ізоляцію Росії на міжнародному рівні, введення та здійснення обмежувальних заходів проти Росії та недопущення їхнього обходу, щоб не дати їй вести війну".

Це має йти пліч-о-пліч з "забезпеченням відповідальності шляхом притягнення Росії, виконавців та спільників до відповідальності за порушення міжнародного права та воєнні злочини, скоєні в Україні".

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По-друге, у новому плані йдеться про підтримку сусідів ЄС, зокрема через політику розширення.

Відповідно до проєкту принципів, стверджується, що Росія, використовуючи продовольство як зброю у війні проти України, несе одноосібну відповідальність за глобальну кризу продовольчої безпеки, яку вона спричинила.

Крім прямої підтримки України та ізоляції Росії, новий набір принципів закликає до "зміцнення стійкості ЄС, у тому числі у сфері енергетичної безпеки та критичної інфраструктури, шляхом протидії кіберзагрозам та гібридним загрозам, маніпулюванню інформацією та втручанню з боку Росії".

Нарешті, з акцентом на внутрішню ситуацію в Росії, в принципах перераховується необхідність "підтримувати громадянське суспільство, правозахисників та незалежні ЗМІ всередині та за межами Росії, одночасно усуваючи зростаючі загрози безпеці та громадському порядку в ЄС".

За словами дипломатів ЄС, ця пропозиція була добре сприйнята такими країнами, як Німеччина, але більш жорстку у ставленні до РФ держави-яструби, як і раніше, налаштовані скептично, сподіваючись побачити в тексті сильніші та конкретніші формулювання.

Як повідомлялося, США вважають, що деякі санкції проти Росії можуть діяти і після завершення війни.