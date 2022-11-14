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ЕС начал пересмотр принципов будущих отношений с Россией - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 14 ноября 2022, 18:37
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Государства-члены ЕС в понедельник начали дискуссию о пересмотре будущих отношений с Россией, принимая во внимание российское вторжение в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", с документом, который главный дипломат ЕС Жозеп Боррель представил министрам иностранных дел ЕС, ознакомилось издание Euractiv.

Нынешнее взаимодействие ЕС с Россией регулируется пятью "руководящими принципами", изложенными еще предшественницей Борреля Федерикой Могерини. Однако после вторжения России в Украину большинство этих принципов было признано мертвыми.

В контексте войны России в Украине ЕС продвигает трехстороннюю стратегию в отношении Москвы, которая заключается в изоляции России, поддержке Украины и стремлении уменьшить последствия войны.

Проект документа, который Боррель представил министрам ЕС, должен стать основой для обсуждения долгосрочных отношений Евросоюза с Москвой.

Предложение Борреля включает прежде всего "изоляцию России на международном уровне, введение и осуществление ограничительных мер против России и недопущение их обхода, чтобы не дать ей вести войну".

Это должно идти рядом с "обеспечением ответственности путем привлечения России, исполнителей и сообщников к ответственности за нарушение международного права и военные преступления, совершенные в Украине".

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Во-вторых, в новом плане говорится о поддержке соседей ЕС, в частности через политику расширения.

Согласно проекту принципов, утверждается, что Россия, используя продовольствие как оружие в войне против Украины, несет единоличную ответственность за глобальный кризис продовольственной безопасности, который она вызвала.

Кроме прямой поддержки Украины и изоляции России, новый набор принципов призывает к "укреплению устойчивости ЕС, в том числе в сфере энергетической безопасности и критической инфраструктуры, путем противодействия киберугрозам и гибридным угрозам, манипулированию информацией и вмешательству со стороны России".

Наконец, с акцентом на внутреннюю ситуацию в России, в принципах перечисляется необходимость "поддерживать гражданское общество, правозащитников и независимые СМИ внутри и за пределами России, одновременно устраняя растущие угрозы безопасности и общественному порядку в ЕС".

По словам дипломатов ЕС, это предложение было хорошо воспринято такими странами, как Германия, но более жесткие в отношении РФ государства-ястребы по-прежнему настроены скептически, надеясь увидеть в тексте более сильные и конкретные формулировки. 

Как сообщалось, США считают, что некоторые санкции против России могут действовать и после завершения войны.

Темы: ЕСРосcия
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