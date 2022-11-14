"Укрзалізниця" відновила пасажирське сполучення з Миколаєвом, невдовзі "поїде" до Херсона

"Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом, протягом 10 днів також планують запустити пасажирські поїзди до Херсона.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці", міністр інфраструктури Олександр Кубраков в Facebook

Деталі: Перший пасажирський потяг вирушить до Миколаєва вже 14 листопада. Відповідний дозвіл перевізник отримав від Миколаївської обласної військової адміністрації та військових.

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Поїзд №121/122 Київ – Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці і по непарних – з Миколаєва. Зі столиці він вирушатиме о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55. Квитки вже можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах "Укрзалізниці".

Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення приїздив до Миколаєва 24 лютого.

Крім того, міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що протягом 10 днів "Укрзалізниця" також розраховує відновити залізничне пасажирське сполучення з деокупованим Херсоном.

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Пряма мова: "Залізничники разом з ДСНС завершують обстеження колій і вже почали ремонт пошкодженої інфраструктури (на Херсонщині - ред.). Розраховуємо, що відновити залізничне пасажирське сполучення з обласним центром ми зможемо протягом 10 днів".