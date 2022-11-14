Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укрзализныця" возобновила пассажирское сообщение с Николаевом, вскоре "поедет" в Херсон

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 19:11
Иллюстративное фото из пресс-службы УЗ

"Укрзализныця" впервые с начала полномасштабного вторжения России восстанавливает пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом, в течение 10 дней планируют запустить пассажирские поезда и в Херсон.

Источник: пресс-служба "Укрзализныци", министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook

Детали: Первый пассажирский поезд отправится в Николаев уже 14 ноября. Соответствующее разрешение перевозчик получил от Николаевской областной военной администрации и военных. 

Поезд №121/122 Киев - Николаев будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным - из Николаева. Из столицы он будет отправляться в 22:14 и прибывать в Николаев в 07:15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 06:55. Билеты уже можно приобрести в кассах, в приложении или чат-ботах "Укрзализныци".

Последний раз пассажирский поезд дальнего следования приезжал в Николаев 24 февраля. 

Кроме того, министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что в течение 10 дней "Укрзализныця" рассчитывает восстановить железнодорожное пассажирское сообщение с деоккупированным Херсоном.

Прямая речь: "Железнодорожники вместе с ГСЧС завершают обследование путей и уже начали ремонт поврежденной инфраструктуры (на Херсонщине - ред.). Рассчитываем, что восстановить железнодорожное пассажирское сообщение с областным центром мы сможем в течение 10 дней".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НиколаевХерсонУкрзализныцятранспорт
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Не Победы, а Галицкая: украинцы "за" возвращение исторических названий улицам и площадям Киева

НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Грановского

Херсонщина: на левом берегу Днепра враг отходит вглубь на 15-20 км - Силы обороны юга

Население Земли достигло 8 миллиардов человек – ООН

Лидер Китая призвал к мирным переговорам с Украиной, но не осудил вторжение России

видео, фотоВ Николаев прибыл первый с начала вторжения РФ поезд

Все новости...
Николаев
Российское вторжение нанесло Николаевоблэнерго убытков на полмиллиарда
Питьевую воду для Николаева реально восстановить – Ким
ГСЧС спасли морскую свинку, уцелевшую после обстрела Николаева
Последние новости
15:19
"Армия восстановления": первую тысячу безработных привлекли к общественно полезным работам
15:16
В Киеве раздались звуки взрывов
15:15
В Черниговской области работают силы ПВО – глава ОВА
15:03
Оккупанты бояться, что ВСУ дойдут до Бердянска и Крым станет уязвим
14:57
фотоНа станцию "Академик Вернадский" пришли пингвины-полицейские
14:52
СБУ призвала жителей Херсонщины и Николаевщины сдавать коллаборационистов
14:50
Операция России в Украине теперь носит оборонительный характер - западный чиновник
14:41
картаВ ряде областей – тревога, главы ОВА сообщили, что Россия запускает ракеты
14:41
Из вагона поезда "Киев-Днепр" выгнали военного, который ехал в отпуск: как отреагировали в "Укрзализныце"
14:40
Мы инвестировали в логистику 2 миллиарда долларов. И все это сейчас не работает – глава "Нибулона" Вадатурский
Все новости...