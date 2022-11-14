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"Укрзализныця" возобновила пассажирское сообщение с Николаевом, вскоре "поедет" в Херсон

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 18:11
Укрзализныця возобновила пассажирское сообщение с Николаевом, вскоре поедет в Херсон
Иллюстративное фото из пресс-службы УЗ

"Укрзализныця" впервые с начала полномасштабного вторжения России восстанавливает пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом, в течение 10 дней планируют запустить пассажирские поезда и в Херсон.

Источник: пресс-служба "Укрзализныци", министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook

Детали: Первый пассажирский поезд отправится в Николаев уже 14 ноября. Соответствующее разрешение перевозчик получил от Николаевской областной военной администрации и военных. 

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Поезд №121/122 Киев - Николаев будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным - из Николаева. Из столицы он будет отправляться в 22:14 и прибывать в Николаев в 07:15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 06:55. Билеты уже можно приобрести в кассах, в приложении или чат-ботах "Укрзализныци".

Последний раз пассажирский поезд дальнего следования приезжал в Николаев 24 февраля. 

Кроме того, министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что в течение 10 дней "Укрзализныця" рассчитывает восстановить железнодорожное пассажирское сообщение с деоккупированным Херсоном.

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Прямая речь: "Железнодорожники вместе с ГСЧС завершают обследование путей и уже начали ремонт поврежденной инфраструктуры (на Херсонщине - ред.). Рассчитываем, что восстановить железнодорожное пассажирское сообщение с областным центром мы сможем в течение 10 дней".

Темы: НиколаевХерсонУкрзализныцятранспорт
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