Боррель про "переговорний тиск" на Київ: ЄС підтримуватиме Україну до її перемоги

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель запевнив, що ЄС продовжуватиме підтримку України до її перемоги у війні, і параметри перемоги визначатиме сама Україна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції після засідання глав МЗС країн ЄС, відповідаючи на питання про те, що США і Туреччина нібито підштовхують Україну до переговорів.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну до її перемоги. І цю перемогу слід розуміти на основі параметрів, визначених Україною" - сказав Боррель.

Він уточнив, що українці самі мають визначати, що для них є перемога.

"Країна, яка руйнується, - це Україна. Люди, які замерзають, - це українці. Кілька мільйонів людей, які залишили Україну, - це українці. Жертви війни – це українці. Тому дозвольте українцям вирішувати" - заявив Боррель.

Як повідомлялося, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що Україна має вирішити, які умови є прийнятними для ведення переговорів з Росією.

Раніше кремлівське агентство РИА Новости поширило заяву МЗС РФ, в якій йшлося, що "Росія не приймає попередніх умов щодо України, у тому числі вимоги вивести війська, а у діалозі потрібно враховувати ситуацію на землі.

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У МЗС України відповіли, що Росія не може диктувати свої умови для проведення переговорів з Україною про завершення війни.