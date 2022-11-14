Боррель о "переговорном давлении" на Киев: ЕС будет поддерживать Украину до ее победы

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что ЕС будет продолжать поддержку Украины до ее победы в войне, и параметры победы будет определять сама Украина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции после заседания глав МИД стран ЕС, отвечая на вопрос о том, что США и Турция якобы подталкивают Украину к переговорам.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину до ее победы. И эту победу следует понимать на основе параметров, определенных Украиной" - сказал Боррель.

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Он уточнил, что украинцы сами должны определять, что для них есть победа.

"Страна, которая разрушается - это Украина. Люди, которые замерзают, - это украинцы. Несколько миллионов людей, которые покинули Украину, - это украинцы. Жертвы войны - это украинцы. Поэтому позвольте украинцам решать" - заявил Боррель.

Как сообщалось, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что Украина должна решить, какие условия являются приемлемыми для ведения переговоров с Россией.

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Ранее кремлевское агентство РИА Новости распространило заявление МИД РФ, в котором говорилось, что "Россия не принимает предварительных условий по Украине, в том числе требования вывести войска, а в диалоге нужно учитывать ситуацию на земле.

В МИД Украины ответили, что Россия не может диктовать свои условия для проведения переговоров с Украиной о завершении войны.