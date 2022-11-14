Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС уже надав Україні понад 8 млрд євро військової допомоги – Боррель

"Європейська правда"Понеділок, 14 листопада 2022, 18:56
ЄС уже надав Україні понад 8 млрд євро військової допомоги – Боррель
фото Pixabay

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оголосив загальний обсяг уже виділеної військової допомоги блоку Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель сказав за підсумками засідання міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.

"Щонайменше 8 мільярдів євро у вигляді військового обладнання вже було надано Україні Європейським Союзом і державами-членами. Це близько 45% від зусиль, наданих Сполученими Штатами. Тож таким не знехтуєш", – наголосив він.

Реклама:

Топ-дипломат ЄС закликав не плутати суму в 3,1 мільярда євро, яка була надана Україні через Європейський фонд миру, і допомогу держав-членів, яка рахується окремо.

"Завтра (у вівторок) ми будемо обговорювати ці числа з міністрами оборони й вивчати, як ці ресурси були втілені, з яким типом військового обладнання і з якою ефективністю", – додав він.

Як повідомлялося, бюджет Європейського фонду миру, з якого зокрема виділялися кошти на військову допомогу Україні, витрачений і розпланований на 85-86%, що стане темою засідання Ради ЄС із закордонних справ 15 листопада в Брюсселі.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок ухвалили рішення про початок роботи навчальної місії для українських збройних сил.

Теми: ЄСгроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: