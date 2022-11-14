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ЄС уже надав Україні понад 8 млрд євро військової допомоги – Боррель

"Європейська правда"Понеділок, 14 листопада 2022, 19:56

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оголосив загальний обсяг уже виділеної військової допомоги блоку Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель сказав за підсумками засідання міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.

"Щонайменше 8 мільярдів євро у вигляді військового обладнання вже було надано Україні Європейським Союзом і державами-членами. Це близько 45% від зусиль, наданих Сполученими Штатами. Тож таким не знехтуєш", – наголосив він.

Топ-дипломат ЄС закликав не плутати суму в 3,1 мільярда євро, яка була надана Україні через Європейський фонд миру, і допомогу держав-членів, яка рахується окремо.

"Завтра (у вівторок) ми будемо обговорювати ці числа з міністрами оборони й вивчати, як ці ресурси були втілені, з яким типом військового обладнання і з якою ефективністю", – додав він.

Як повідомлялося, бюджет Європейського фонду миру, з якого зокрема виділялися кошти на військову допомогу Україні, витрачений і розпланований на 85-86%, що стане темою засідання Ради ЄС із закордонних справ 15 листопада в Брюсселі.

Крім того, міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок ухвалили рішення про початок роботи навчальної місії для українських збройних сил.

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Теми: ЄСгроші
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