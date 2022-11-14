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ЕС уже предоставил Украине более 8 млрд евро военной помощи - Боррель

"Европейская правда"Понедельник, 14 ноября 2022, 19:56
фото Pixabay

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель объявил общий объем уже выделенной военной помощи блока Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боррель сказал по итогам заседания министров иностранных дел ЕС в понедельник.

"По меньшей мере 8 миллиардов евро в виде военного оборудования уже было предоставлено Украине Европейским Союзом и государствами-членами. Это около 45% от усилий, предоставленных Соединенными Штатами. Поэтому таким не пренебрежешь", - подчеркнул он.

Топ-дипломат ЕС призвал не путать сумму в 3,1 миллиарда евро, которая была предоставлена Украине через Европейский фонд мира, и помощь государств-членов, которая считается отдельно.

"Завтра (во вторник) мы будем обсуждать эти числа с министрами обороны и изучать, как эти ресурсы были воплощены, с каким типом военного оборудования и с какой эффективностью", - добавил он.

Как сообщалось, бюджет Европейского фонда мира, из которого в частности выделялись средства на военную помощь Украине, потрачен и распланирован на 85-86%, что станет темой заседания Совета ЕС по иностранным делам 15 ноября в Брюсселе.

Кроме того, министры иностранных дел стран ЕС в понедельник приняли решение о начале работы учебной миссии для украинских вооруженных сил.

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Темы: ЕСденьги
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