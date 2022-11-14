Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Боррель: РФ зазнала у Херсоні поразки, але все ще має ресурси для руйнування України

"Європейська правда"Понеділок, 14 листопада 2022, 18:59
Боррель: РФ зазнала у Херсоні поразки, але все ще має ресурси для руйнування України
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, GETTY IMAGES

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що відступ з Херсона став для російської армії великою поразкою, але у Москви ще достатньо ресурсів для руйнування критичної інфраструктури України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він це він заявив на пресконференції після засідання глав МЗС країн ЄС.

"Відхід з Херсона демонструє, що російська армія зазнала великої поразки. Відхід без боїв, можливо для того, щоб уникнути того, що мало статися з ними. Але вони відступили" - зазначив Боррель.

Реклама:

"Здатність Москви завдавати шкоди все ще значна, але вона не використовує її, щоб боротися з військовими, вона використовує її для руйнування критичної інфраструктури" - додав він.

За словами дипломата, засобів протиповітряної оборони не завжди достатньо для того, щоб уникнути руйнувань.

"Якщо ми хочемо уникнути витрачання величезних сум коштів на відновлення, треба уникнути руйнування. Якщо нас турбує відновлення, то найкращий початок для цього це запобігання руйнуванню і варто починати вже зараз" - зазначив Боррель.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас він вкотре наголосив, що українці самі визначатимуть параметри майбутньої перемоги.

Теми: ЄСРосіявійнаХерсон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: