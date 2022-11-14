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Боррель: РФ зазнала у Херсоні поразки, але все ще має ресурси для руйнування України

"Європейська правда"Понеділок, 14 листопада 2022, 19:59
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, GETTY IMAGES

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що відступ з Херсона став для російської армії великою поразкою, але у Москви ще достатньо ресурсів для руйнування критичної інфраструктури України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він це він заявив на пресконференції після засідання глав МЗС країн ЄС.

"Відхід з Херсона демонструє, що російська армія зазнала великої поразки. Відхід без боїв, можливо для того, щоб уникнути того, що мало статися з ними. Але вони відступили" - зазначив Боррель.

"Здатність Москви завдавати шкоди все ще значна, але вона не використовує її, щоб боротися з військовими, вона використовує її для руйнування критичної інфраструктури" - додав він.

За словами дипломата, засобів протиповітряної оборони не завжди достатньо для того, щоб уникнути руйнувань.

"Якщо ми хочемо уникнути витрачання величезних сум коштів на відновлення, треба уникнути руйнування. Якщо нас турбує відновлення, то найкращий початок для цього це запобігання руйнуванню і варто починати вже зараз" - зазначив Боррель.

Водночас він вкотре наголосив, що українці самі визначатимуть параметри майбутньої перемоги.

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Теми: ЄСРосіявійнаХерсон
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