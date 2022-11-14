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Боррель: РФ потерпела в Херсоне поражение, но все еще имеет ресурсы для разрушения Украины

"Европейская правда"Понедельник, 14 ноября 2022, 18:59
Боррель: РФ потерпела в Херсоне поражение, но все еще имеет ресурсы для разрушения Украины
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, GETTY IMAGES

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отступление из Херсона стало для российской армии большим поражением, но у Москвы еще достаточно ресурсов для разрушения критической инфраструктуры Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он это он заявил на пресс-конференции после заседания глав МИД стран ЕС.

"Уход из Херсона демонстрирует, что российская армия потерпела большое поражение. Отход без боев, возможно для того, чтобы избежать того, что должно было произойти с ними. Но они отступили" - отметил Боррель.

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"Способность Москвы наносить вред все еще значительна, но она не использует ее, чтобы бороться с военными, она использует ее для разрушения критической инфраструктуры" - добавил он.

По словам дипломата, средств противовоздушной обороны не всегда достаточно для того, чтобы избежать разрушений.

"Если мы хотим избежать расходования огромных сумм средств на восстановление, надо избежать разрушения. Если нас беспокоит восстановление, то лучшее начало для этого это предотвращение разрушения и стоит начинать уже сейчас", - отметил Боррель.

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В то же время он в очередной раз подчеркнул, что украинцы сами будут определять параметры будущей победы.

Темы: ЕСРосcиявойнаХерсон
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