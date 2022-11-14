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Генассамблея ООН приняла резолюцию, где призвала Россию возместить нанесенный Украине ущерб

"Европейская правда"Понедельник, 14 ноября 2022, 20:28
флаг ООН, фото Getty Images

Генеральная Ассамблея ООН на специальной сессии в понедельник приняла резолюцию авторства Украины и еще почти полсотни государств, в которой содержится призыв к России возместить ущерб, нанесенный полномасштабной агрессией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За резолюцию проголосовали 94 страны, еще 73 воздержались. Против резолюции высказались 14 стран: Багамы, Беларусь, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Центрально-Африканская Республика и Зимбабве.  

Государства ООН, поддержавшие документ, признают, что "Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права в Украине или против Украины, включая ее агрессию в нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также любые нарушения международного гуманитарного права и международного права прав человека, и что она должна нести правовые последствия всех своих международно-противоправных деяний, включая возмещение ущерба, в частности любого вреда, причиненного такими действиями".

Также они признают необходимость создания в сотрудничестве с Украиной "международного механизма для возмещения убытков, потерь или ущерба, являющихся следствием международно-противоправных деяний Российской Федерации в Украине или против Украины".

Резолюция рекомендует создание членами ООН в сотрудничестве с Украиной "международного реестра убытков для регистрации доказательств, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина в результате международных противоправных деяний России в Украине".

Напомним, в понедельник Генассамблея ООН собралась на специальную сессию, где рассмотрела проект резолюции о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного развязанной Россией полномасштабной войной.

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Постоянный представитель Украины при Организации Сергей Кислица, который представил документ, подчеркнул, что голосование за резолюцию не означает принятие на сторону одной из сторон конфликта, ведь речь идет о поддержке Устава ООН, его целей и принципов и международного права в целом.

Еще в сентябре стало известно, что Украина лоббирует в ГА ООН принятие резолюции, которая станет основой для создания международного механизма компенсации, который может привести к аресту российских государственных активов за рубежом на сумму до $300 миллиардов.

Темы: ООНРосcиявойна
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