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Генассамблея ООН приняла резолюцию, где призвала Россию возместить нанесенный Украине ущерб

"Европейская правда"Понедельник, 14 ноября 2022, 19:28
Генассамблея ООН приняла резолюцию, где призвала Россию возместить нанесенный Украине ущерб
флаг ООН, фото Getty Images

Генеральная Ассамблея ООН на специальной сессии в понедельник приняла резолюцию авторства Украины и еще почти полсотни государств, в которой содержится призыв к России возместить ущерб, нанесенный полномасштабной агрессией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За резолюцию проголосовали 94 страны, еще 73 воздержались. Против резолюции высказались 14 стран: Багамы, Беларусь, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Центрально-Африканская Республика и Зимбабве.  

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Государства ООН, поддержавшие документ, признают, что "Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права в Украине или против Украины, включая ее агрессию в нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также любые нарушения международного гуманитарного права и международного права прав человека, и что она должна нести правовые последствия всех своих международно-противоправных деяний, включая возмещение ущерба, в частности любого вреда, причиненного такими действиями".

Также они признают необходимость создания в сотрудничестве с Украиной "международного механизма для возмещения убытков, потерь или ущерба, являющихся следствием международно-противоправных деяний Российской Федерации в Украине или против Украины".

Резолюция рекомендует создание членами ООН в сотрудничестве с Украиной "международного реестра убытков для регистрации доказательств, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина в результате международных противоправных деяний России в Украине".

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Напомним, в понедельник Генассамблея ООН собралась на специальную сессию, где рассмотрела проект резолюции о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного развязанной Россией полномасштабной войной.

Постоянный представитель Украины при Организации Сергей Кислица, который представил документ, подчеркнул, что голосование за резолюцию не означает принятие на сторону одной из сторон конфликта, ведь речь идет о поддержке Устава ООН, его целей и принципов и международного права в целом.

Еще в сентябре стало известно, что Украина лоббирует в ГА ООН принятие резолюции, которая станет основой для создания международного механизма компенсации, который может привести к аресту российских государственных активов за рубежом на сумму до $300 миллиардов.

Темы: ООНРосcиявойна
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