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РФ готова прийняти заяву G20 з засудженням війни в Україні – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 14 листопада 2022, 20:44
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Росія, вочевидь, готова погодитися з тим, що до підсумкової декларації саміту G20 буде включено пасаж із засудженням війни проти України.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо німецькому агентству DPA.

За словами західного дипломата, російський напад у декларації чітко описаний як війна, а не як спеціальна військова операція, як заявляє глава Кремля Владімір Путін.

"Схвалення Росією проєкту тексту розглядається як можлива ознака того, що Москва більше не може розраховувати в групі G20 навіть на підтримку свого партнера Китаю, коли мова йде про Україну" - йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров раніше заявляв, що Росія піде на поступки. Представник Путіна на саміті заявив, що підсумкова декларація буде прийнята.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що на зустрічі G20 в Індонезії цього тижня буде важко виступити з чіткою спільною заявою щодо глобальних проблем і війни в Україні.

Які рішення мають ухвалити на Балі та чому є підстави говорити про небезпеку для України, читайте у статті "Європейської правди" або дивіться блог "Велика двадцятка" проти Путіна. Чи "за"? Деталі про саміт, де говоритимуть про майбутнє світу.

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Теми: РосіяG20війна
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