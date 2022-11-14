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РФ готова принять заявление G20 с осуждением войны в Украине - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 14 ноября 2022, 20:44
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Россия, очевидно, готова согласиться с тем, что в итоговую декларацию саммита G20 будет включен пассаж с осуждением войны против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно немецкому агентству DPA.

По словам западного дипломата, российское нападение в декларации четко описано как война, а не как специальная военная операция, как заявляет глава Кремля Владимир Путин.

"Одобрение Россией проекта текста рассматривается как возможный признак того, что Москва больше не может рассчитывать в группе G20 даже на поддержку своего партнера Китая, когда речь идет об Украине", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия пойдет на уступки. Представитель Путина на саммите заявил, что итоговая декларация будет принята.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что на встрече G20 в Индонезии на этой неделе будет трудно выступить с четким совместным заявлением по глобальным проблемам и войне в Украине.

Темы: РосcияG20война
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