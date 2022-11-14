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Кадировці примушують рити окопи жителів Мелітопольщини – Федоров

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 14 листопада 2022, 21:02
Чеченські військові, ФОТО РАДІО СВОБОДА

Кадировці у щонайменше трьох селищах Мелітопольщини викрадають людей та примушують їх копати траншеї.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram

Пряма мова: "Вони (окупанти - ред.) продовжують терор над цивільним населенням, щоб залучити їх до будівництва фортифікаційних споруд. Спочатку вони оголосили зарплату у 80 тисяч рублів на місяць для тих, хто братиме участь у будівництві фортифікаційних споруд. Таких людей не знайшлося. Однак після пропозицій вони перейшли до погроз. 

Кадировці у щонайменше трьох селищах Мелітопольського району масово викрадають людей і змушують їх рити окопи". 

Деталі: На його думку, на цьому окупанти не зупиняться і примушуватимуть йти на війну тих, хто погодиться копати траншеї.

Федоров додав, що росіяни "окопують" Мелітополь не тільки з боку Запоріжжя, а й з Бердянська, Василівки та Криму. Крім того, через нестачу будівельних матеріалів росіяни почали "розбирати" дорогу в Геніченському районі, руйнуючи українську інфраструктуру. 

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Теми: МелітопольокупаціяКадироввійна
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