Кадировці примушують рити окопи жителів Мелітопольщини – Федоров

Кадировці у щонайменше трьох селищах Мелітопольщини викрадають людей та примушують їх копати траншеї.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram

Пряма мова: "Вони (окупанти - ред.) продовжують терор над цивільним населенням, щоб залучити їх до будівництва фортифікаційних споруд. Спочатку вони оголосили зарплату у 80 тисяч рублів на місяць для тих, хто братиме участь у будівництві фортифікаційних споруд. Таких людей не знайшлося. Однак після пропозицій вони перейшли до погроз.

Кадировці у щонайменше трьох селищах Мелітопольського району масово викрадають людей і змушують їх рити окопи".

Деталі: На його думку, на цьому окупанти не зупиняться і примушуватимуть йти на війну тих, хто погодиться копати траншеї.

Федоров додав, що росіяни "окопують" Мелітополь не тільки з боку Запоріжжя, а й з Бердянська, Василівки та Криму. Крім того, через нестачу будівельних матеріалів росіяни почали "розбирати" дорогу в Геніченському районі, руйнуючи українську інфраструктуру.