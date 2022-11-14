Кадыровцы заставляют рыть окопы жителей Мелитопольщины – Федоров

Кадыровцы по меньшей мере в трех поселках Мелитопольщины похищают людей и заставляют их копать траншеи.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Они (оккупанты - ред.) продолжают террор над гражданским населением, чтобы привлечь их к строительству фортификационных сооружений. Сначала они объявили зарплату в 80 тысяч рублей в месяц для тех, кто будет участвовать в строительстве фортификационных сооружений. Таких людей не нашлось. Однако после предложений они перешли к угрозам.

Кадыровцы по меньшей мере в трех поселках Мелитопольского района массово похищают людей и заставляют их рыть окопы".

Детали: По его мнению, на этом оккупанты не остановятся и будут заставлять идти на войну тех, кто согласится копать траншеи.

Федоров добавил, что россияне "окапывают" Мелитополь не только со стороны Запорожья, но и со стороны Бердянска, Васильевки и Крыма. Кроме того, из-за недостатка строительных материалов россияне начали "разбирать" дорогу в Гениченском районе, разрушая украинскую инфраструктуру.