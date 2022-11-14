МЗС закликає Сербію не дозволяти мовлення Russia Today, де виправдовують геноцид українців

Офіційний представник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко закликав Сербію не видавати дозвіл на мовлення російського пропагандистського каналу Russia Today.

Як повідомляє "Європейська правда", свій коментар Ніколенко опублікував у Facebook.

Речник МЗС нагадав, що в етерах Russia Today "регулярно виправдовується агресія проти України та лунають заклики до геноциду українців".

"RT не має нічого спільного зі свободою слова та журналістикою. Пропаганда та дезінформація, які поширює цей канал, не підуть на користь сербському суспільству. Закликаємо Белград не ухвалювати таке рішення", – наголосив він.

Ніколенко зауважив, що надання дозволу на мовлення Russia Today не відповідатиме курсу Сербії на здобуття членства в ЄС, який раніше запровадив санкції проти цього російського пропагандистського ресурсу.

"Сербський уряд також має розуміти, що в будь-який момент RT може почати розхитувати ситуацію в самій Сербії", – підсумував він.

Раніше стало відомо, що в Сербії розпочинає мовлення філія російського пропагандистського каналу іномовлення Russia Today. Сербську філію RT очолить Єлена Мілінчич – донька Любинки Мілінчич, яка очолює місцеву редакцію російського пропагандистського агентства Sputnik Srbija.

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Нагадаємо, на початку березня за рішенням Ради ЄС, у Євросоюзі невідкладно заборонили роботу російських пропагандистських телеканалів RT/Russia Today і Sputnik. Аналогічне рішення також ухвалили зокрема Канада і Чорногорія.