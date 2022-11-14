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МИД призывает Сербию не разрешать вещание Russia Today, где оправдывают геноцид украинцев

"Европейская правда"Понедельник, 14 ноября 2022, 20:30
МИД призывает Сербию не разрешать вещание Russia Today, где оправдывают геноцид украинцев
Олег Николенко, фото МИД

Официальный представитель министерства иностранных дел Олег Николенко призвал Сербию не выдавать разрешение на вещание российского пропагандистского канала Russia Today.

Как сообщает "Европейская правда", свой комментарий Николенко опубликовал в Facebook.

Представитель МИД напомнил, что в эфире Russia Today "регулярно оправдывается агрессия против Украины и звучат призывы к геноциду украинцев".

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"RT не имеет ничего общего со свободой слова и журналистикой. Пропаганда и дезинформация, которые распространяет этот канал, не пойдут на пользу сербскому обществу. Призываем Белград не принимать такое решение", - подчеркнул он.

Николенко отметил, что предоставление разрешения на вещание Russia Today не будет соответствовать курсу Сербии на получение членства в ЕС, который ранее ввел санкции против этого российского пропагандистского ресурса.

"Сербское правительство также должно понимать, что в любой момент RT может начать расшатывать ситуацию в самой Сербии", - подытожил он.

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Напомним, в октябре уже бывший директор по вещанию русскоязычной версии RT Антон Красовский призвал "топить и сжигать" украинских детей, которые говорят, что Украина оккупирована "москалями".

Ранее стало известно, что в Сербии начинает вещание филиал российского пропагандистского канала иновещания Russia Today. Сербский филиал RT возглавит Елена Милинчич - дочь Любинки Милинчич, которая возглавляет местную редакцию российского пропагандистского агентства Sputnik Srbija.

Напомним, в начале марта по решению Совета ЕС, в Евросоюзе безотлагательно запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik. Аналогичное решение также приняли в частности Канада и Черногория.

Темы: СербияМИДпропаганда
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