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Нардепа обрали президентом Федерації біатлону

Катерина ТищенкоПонеділок, 14 листопада 2022, 22:19
Іван Крулько, фото з Facebook

Народного депутата від "Батьківщини" Івана Крулька обрали президентом Федерації біатлону України.

Джерело: Biathlon.com.ua

Деталі: На посаду президента федерації спочатку було висунуто три кандидатури.

Але після того, як Олена Білосюк відмовилась від балотування, претендентів на те, аби очолювати український біатлон в наступному олімпійському циклі залишилось двоє – Дмитро Підручний та Іван Крулько.

58 делегатів підтримали кандидатуру Крулька, 31 – Підручного.

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Теми: спортВерховна Рада
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