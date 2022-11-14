Нардепа обрали президентом Федерації біатлону
Понеділок, 14 листопада 2022, 22:19
Народного депутата від "Батьківщини" Івана Крулька обрали президентом Федерації біатлону України.
Джерело: Biathlon.com.ua
Деталі: На посаду президента федерації спочатку було висунуто три кандидатури.
Але після того, як Олена Білосюк відмовилась від балотування, претендентів на те, аби очолювати український біатлон в наступному олімпійському циклі залишилось двоє – Дмитро Підручний та Іван Крулько.
58 делегатів підтримали кандидатуру Крулька, 31 – Підручного.
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