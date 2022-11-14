Нардепа обрали президентом Федерації біатлону

Народного депутата від "Батьківщини" Івана Крулька обрали президентом Федерації біатлону України.

Джерело: Biathlon.com.ua

Деталі: На посаду президента федерації спочатку було висунуто три кандидатури.

Але після того, як Олена Білосюк відмовилась від балотування, претендентів на те, аби очолювати український біатлон в наступному олімпійському циклі залишилось двоє – Дмитро Підручний та Іван Крулько.

58 делегатів підтримали кандидатуру Крулька, 31 – Підручного.