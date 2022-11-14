Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нардепа избрали президентом Федерации биатлона

Катерина ТищенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 21:19
Нардепа избрали президентом Федерации биатлона
Иван Крулько, фото из Facebook

Народного депутата от "Батькивщины" Ивана Крулько избрали президентом Федерации биатлона Украины.

Источник: Biathlon.com.ua

Детали: На должность президента федерации сначала были выдвинуты три кандидатуры.

Реклама:

Но после того, как Елена Билосюк отказалась от баллотирования, претендентов на то, чтобы возглавлять украинский биатлон в следующем олимпийском цикле осталось двое – Дмитрий Пидручный и Иван Крулько.

58 делегатов поддержали кандидатуру Крулько, 31 – Пидручного.

Темы: спортВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
спорт
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Магучих впервые стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту
Усик победил Дюбуа нокаутом и отстоял чемпионские титулы
Последние новости
20:14
Зеленский о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
Все новости...
Реклама: