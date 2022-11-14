Нардепа избрали президентом Федерации биатлона
Понедельник, 14 ноября 2022, 21:19
Народного депутата от "Батькивщины" Ивана Крулько избрали президентом Федерации биатлона Украины.
Источник: Biathlon.com.ua
Детали: На должность президента федерации сначала были выдвинуты три кандидатуры.
Реклама:
Но после того, как Елена Билосюк отказалась от баллотирования, претендентов на то, чтобы возглавлять украинский биатлон в следующем олимпийском цикле осталось двое – Дмитрий Пидручный и Иван Крулько.
58 делегатов поддержали кандидатуру Крулько, 31 – Пидручного.