Нардепа избрали президентом Федерации биатлона

Народного депутата от "Батькивщины" Ивана Крулько избрали президентом Федерации биатлона Украины.

Источник: Biathlon.com.ua

Детали: На должность президента федерации сначала были выдвинуты три кандидатуры.

Но после того, как Елена Билосюк отказалась от баллотирования, претендентов на то, чтобы возглавлять украинский биатлон в следующем олимпийском цикле осталось двое – Дмитрий Пидручный и Иван Крулько.

58 делегатов поддержали кандидатуру Крулько, 31 – Пидручного.