Нелегальна міграція в ЄС зросла до рекордного з 2016 року рівня

За десять місяців 2022 року в Європейському Союзі, за попередніми підрахунками, було виявлено 275,5 тисячі нелегальних перетинів зовнішнього кордону, що на 73% більше проти аналогічного періоду 2021-го і є найвищим показником з 2016-го.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані агентства ЄС із питань захисту зовнішніх кордонів Frontex, опубліковані в понеділок.

Лише в жовтні 2022 року держави-члени ЄС зафіксували близько 36,5 тисячі нелегальних перетинів зовнішнього кордону – це на 47% більше, ніж того ж місяця торік.

Найактивнішим маршрутом нелегальної міграції в Євросоюз залишається західнобалканський: у жовтні там було виявлено понад 22,3 тисячі нелегальних мігрантів – або майже втричі більше, ніж рік тому. Цього року в регіоні Західних Балкан зареєстровано найбільшу кількість затримань з моменту піку міграційної кризи в 2015 році, додає Frontex.

"Висока кількість перетинів кордону може бути пов'язана з повторними спробами перетнути кордон мігрантами, які вже перебувають на Західних Балканах, а також особами, які зловживають безвізовим режимом в'їзду в регіон. Деякі мігранти використовують безвізовий режим для подорожей через аеропорт Белграда, а потім прямують суходолом до зовнішніх кордонів ЄС", – кажуть в агенції.

FRONTEX

Що стосується протоки Ла-Манш, то там за перші десять місяців 2022 року кількість нелегальних мігрантів сягнула 62 323 людини – це на 70% більше, якщо порівняти з аналогічним періодом 2021 року.

Як повідомлялося, Британія і Франція в понеділок підписали оновлену угоду для протидії нелегальній міграції через Ла-Манш, що створює проблеми для обох країн і є загрозою для життя мігрантів, які наважуються на таку подорож.