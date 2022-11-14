Нелегальная миграция в ЕС выросла до рекордного с 2016 года уровня

За десять месяцев 2022 года в Европейском Союзе, по предварительным подсчетам, было выявлено 275,5 тысячи нелегальных пересечений внешней границы, что на 73% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и является самым высоким показателем с 2016-го.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные агентства ЕС по вопросам защиты внешних границ Frontex, опубликованные в понедельник.

Только в октябре 2022 года государства-члены ЕС зафиксировали около 36,5 тысячи нелегальных пересечений внешней границы - это на 47% больше, чем в том же месяце прошлого года.

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Самым активным маршрутом нелегальной миграции в Евросоюз остается западнобалканский: в октябре там было выявлено более 22,3 тысячи нелегальных мигрантов - или почти втрое больше, чем год назад. В этом году в регионе Западных Балкан зарегистрировано наибольшее количество задержаний с момента пика миграционного кризиса в 2015 году, добавляет Frontex.

"Высокое количество пересечений границы может быть связано с повторными попытками пересечь границу мигрантами, которые уже находятся на Западных Балканах, а также лицами, которые злоупотребляют безвизовым режимом въезда в регион. Некоторые мигранты используют безвизовый режим для путешествий через аэропорт Белграда, а затем направляются по суше к внешним границам ЕС", - говорят в агентстве.

FRONTEX

Что касается пролива Ла-Манш, то там за первые десять месяцев 2022 года количество нелегальных мигрантов достигло 62 323 человека - это на 70% больше, если сравнить с аналогичным периодом 2021 года.

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Как сообщалось, Британия и Франция в понедельник подписали обновленное соглашение для противодействия нелегальной миграции через Ла-Манш, что создает проблемы для обеих стран и является угрозой для жизни мигрантов, которые решаются на такое путешествие.