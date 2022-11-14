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У вівторок відключення будуть у восьми областях та Києві

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 14 листопада 2022, 21:48
У вівторок відключення будуть у восьми областях та Києві
Ілюстративне фото з UNSPLASH

15 листопада заплановані відключення електроенергії у восьми областях та Києві.

Джерело: НЕК "Укренерго"

Деталі: З 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

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В інших областях України відключення не прогнозуються. 

В "Укренерго" вкотре закликали свідомо ставитись до споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.

Теми: електроенергіяенергетикавіялові відключення
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