Во вторник отключения будут в восьми областях и Киеве
Понедельник, 14 ноября 2022, 21:48
15 ноября запланированы отключения электроэнергии в восьми областях и Киеве.
Источник: НЭК "Укрэнерго"
Детали: С 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.
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В других областях Украины отключения не прогнозируются.
В "Укрэнерго" в очередной раз призвали сознательно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.