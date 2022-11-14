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Во вторник отключения будут в восьми областях и Киеве

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 14 ноября 2022, 21:48
Во вторник отключения будут в восьми областях и Киеве
Иллюстративное фото с UNSPLASH

15 ноября запланированы отключения электроэнергии в восьми областях и Киеве.

Источник: НЭК "Укрэнерго"

Детали: С 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

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В других областях Украины отключения не прогнозируются. 

В "Укрэнерго" в очередной раз призвали сознательно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.

Темы: электроэнергияэнергетикавеерные отключения
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