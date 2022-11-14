За зламом Telegram топ-політиків Молдови може стояти Росія – глава спецслужби

Попередні дані Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови свідчать про те, що витік інформації з Telegram-каналів молдовських топ-політиків був справою рук спецслужб інших країн, а головними підозрюваними є вихідці з Російської Федерації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в етері телеканалу Pro TV в понеділок заявив керівник СІБ Александр Мустяца.

"Складається враження, що це скоординована акція, яка має на меті створити певний розбрат, напругу в суспільстві, спробувати підірвати довіру громадян до державних інституцій. Це було зроблено у підозріло вдало обраний день, коли уряд схвалив і направив до Конституційного суду досить важливий запит – перевірку конституційності цієї партії ("Шор")", – пояснив він.

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Мустяца додав, що характер поширення "зливу" в певних Telegram-каналах та ЗМІ може свідчити про спеціальну операцію з дискредитації. "За попереднім аналізом, за цими діями, схоже, стоять спецслужби інших держав", – зазначив він, уточнивши, що спецслужби Російської Федерації є "головними підозрюваними".

Голова Служби інформації та безпеки Молдови заявив, що сумнівається в правдивості опублікованого невідомими хакерами листування, адже, "маючи доступ до Telegram-аккаунту, можна створювати повідомлення і важко довести, що є правдою, а що ні".

Нагадаємо, 10 листопада невідомі зламали офіційні Telegram-канали президентки Молдови Маї Санду та віцепрем’єра Андрея Спину. В обох каналах з’явилися ідентичні повідомлення про те, буцімто у Молдові головними корупціонерами є ті, хто з нею має боротися, і вся правда – "у прокуратурі та міністерстві юстиції".

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А 11 листопада хакери розмістили в інтернеті фрагменти нібито листування в Telegram міністра юстиції Молдови Сергія Литвиненка й радника президентки Маї Санду Доріна Речана.

Останнім часом у Молдові активізували свої антиурядові протести проросійська Партія соціалістів експрезидента Ігоря Додона і популістська партія "Шор", яка стає все більш успішним їхнім конкурентом за роль "головного союзника" Росії у Молдові. В уряді ініціювали подання до Конституційного суду про визнання партії "Шор" незаконною через її фінансування коштами незрозумілого походження.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у відеоблозі та у статті: Атака на Молдову. Як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою.