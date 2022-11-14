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За взломом Telegram топ-политиков Молдовы может стоять Россия - глава спецслужбы

"Европейская правда"Понедельник, 14 ноября 2022, 23:24
иллюстративное фото Getty Images

Предварительные данные Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы свидетельствуют о том, что утечка информации из Telegram-каналов молдавских топ-политиков была делом рук спецслужб других стран, а главными подозреваемыми являются выходцы из Российской Федерации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире телеканала Pro TV в понедельник заявил руководитель СИБ Александр Мустяца.

"Создается впечатление, что это скоординированная акция, которая имеет целью создать определенный раздор, напряжение в обществе, попытаться подорвать доверие граждан к государственным институтам. Это было сделано в подозрительно удачно выбранный день, когда правительство одобрило и направило в Конституционный суд достаточно важный запрос - проверку конституционности этой партии ("Шор")", - пояснил он.

Мустяца добавил, что характер распространения "слива" в определенных Telegram-каналах и СМИ может свидетельствовать о специальной операции по дискредитации. "По предварительному анализу, за этими действиями, похоже, стоят спецслужбы других государств", - отметил он, уточнив, что спецслужбы Российской Федерации являются "главными подозреваемыми".

Глава Службы информации и безопасности Молдовы заявил, что сомневается в правдивости опубликованной неизвестными хакерами переписки, ведь, "имея доступ к Telegram-аккаунту, можно создавать сообщения и трудно доказать, что является правдой, а что нет".

Напомним, 10 ноября неизвестные взломали официальные Telegram-каналы президента Молдовы Майи Санду и вице-премьера Андрея Спыну. В обоих каналах появились идентичные сообщения о том, будто в Молдове главными коррупционерами являются те, кто с ней должен бороться, и вся правда - "в прокуратуре и министерстве юстиции".

А 11 ноября хакеры разместили в интернете фрагменты якобы переписки в Telegram министра юстиции Молдовы Сергея Литвиненко и советника президента Майи Санду Дорина Речана.

ВИДЕО ДНЯ

В последнее время в Молдове активизировали свои антиправительственные протесты пророссийская Партия социалистов экс-президента Игоря Додона и популистская партия "Шор", которая становится все более успешным их конкурентом за роль "главного союзника" России в Молдове. В правительстве инициировали представление в Конституционный суд о признании партии "Шор" незаконной из-за ее финансирования средствами непонятного происхождения. 

ЕвроПравда подробно рассказывала об этом в видеоблоге и в статье: Атака на Молдову. Как газ и деньги Кремля стали оружием войны с прозападной властью.

Темы: МолдоваРосcияхакеры
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