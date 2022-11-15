Окупанти депортували 11 тисяч дітей до Росії – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що тільки за офіційними даними окупанти депортували до Росії 11 тисяч українських дітей.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Обговорили, як зупинити депортацію українських дітей у Росію й повернути додому всіх, хто був силою вивезений. Як мінімум це майже 11 тисяч дітей – ми їх знаємо поіменно. Але це лише ті, про кого ми знаємо. А насправді вивезених більше".

Деталі: Такі цифри були озвучені під час засідання Координаційної ради України з питань захисту і безпеки дітей за співголовування Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Також у засіданні взяли участь посли провідних держав. "Щоб повернути всіх депортованих, нам справді буде потрібна міць усього світу", - зазначив Зеленський.