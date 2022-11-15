Оккупанты депортировали 11 тысяч детей в Россию - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что только по официальным данным оккупанты депортировали в Россию 11 тысяч украинских детей.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь: "Обсудили, как остановить депортацию украинских детей в Россию и вернуть домой всех, кто был силой вывезен. Как минимум это почти 11 тысяч детей - мы их знаем поименно. Но это только те, о ком мы знаем. А на самом деле вывезенных больше".

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Детали: Такие цифры были озвучены во время заседания Координационного совета Украины по вопросам защиты и безопасности детей под сопредседательством Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Также в заседании приняли участие послы ведущих государств. "Чтобы вернуть всех депортированных, нам действительно потребуется мощь всего мира", - отметил Зеленский.