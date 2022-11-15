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МАГАТЕ перевірить безпеку 3 АЕС в Україні, а також приїде до Чорнобиля

Станіслав ПогоріловВівторок, 15 листопада 2022, 00:33
МАГАТЕ перевірить безпеку 3 АЕС в Україні, а також приїде до Чорнобиля
РАФАЕЛЬ ГРОСІ, скриншот

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що Міжнародне агентство з атомної енергії в найближчі тижні направить місії з ядерної безпеки на 3 діючі атомні електростанції України, а також на Чорнобильську АЕС.

Джерело: сайт МАГАТЕ

Дослівно: "На прохання України між урядом та МАГАТЕ було досягнуто домовленості про направлення груп експертів агентства з ядерної та фізичної ядерної безпеки на Південноукраїнську, Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції (АЕС)".

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Деталі: Повідомляється, що МАГАТЕ також направить свою третю таку експертну місію до Чорнобиля.

На початковому етапі кожна місія триватиме близько тижня, сказав Гроссі, додавши, що за ними можуть слідувати інші, якщо це буде необхідно.

Теми: МАГАТЕАЕСУкраїна
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