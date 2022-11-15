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МАГАТЭ проверит безопасность 3 АЭС в Украине, а также приедет в Чернобыль

Станислав ПогориловВторник, 15 ноября 2022, 00:33
МАГАТЭ проверит безопасность 3 АЭС в Украине, а также приедет в Чернобыль
Рафаэль Гросси, скриншот

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Международное агентство по атомной энергии в ближайшие недели направит миссии по ядерной безопасности на 3 действующие атомные электростанции Украины, а также на Чернобыльскую АЭС.

Источник: сайт МАГАТЭ

Дословно: "По просьбе Украины между правительством и МАГАТЭ была достигнута договоренность о направлении групп экспертов агентства по ядерной и физической ядерной безопасности на Южноукраинскую, Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции (АЭС)".

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Детали: Сообщается, что МАГАТЭ также направит свою третью такую экспертную миссию в Чернобыль.

На начальном этапе каждая миссия продлится около недели, сказал Гросси, добавив, что за ними могут следовать другие, если это будет необходимо.

Темы: МАГАТЭАЭСУкраина
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