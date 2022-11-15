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Під Бахмутом загинув канадський доброволець – ЗМІ

Станіслав ПогоріловВівторок, 15 листопада 2022, 02:37
Джозеф Хільдебранд, фото: Facebook

Фермер із канадської провінції Саскачеван, ветеран Афганістану 33-річний Джозеф Хільдебранд загинув в Україні під час виконання бойового завдання.

Джерело: CBC News

Деталі: Члени родини Хільдебранда повідомили, що він та інші члени військової частини, в якій він служив добровольцем, загинули під час виконання бойового завдання.

За їхніми словами, солдати, які вижили, подзвонили їм, і наразі вони разом з українськими колегами охороняють тіла на ворожій території, доки не буде вжито заходів для їхнього вивезення.

Брат Гільдебранда, Джейк сказав, що той разом з іншими війсчьковими виконував завдання біля міста Бахмут на Донеччині.

Джейку також повідомили, що дев'ятеро з 12 чоловік, які брали участь у виконанні завдання, були вбиті.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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