На войне в Украине погиб канадский доброволец - СМИ

Фермер из канадской провинции Саскачеван, ветеран Афганистана 33-летний Джозеф Хильдебранд погиб в Украине во время выполнения боевого задания.

Источник: CBC News

Детали: Члены семьи Хильдебранда сообщили, что он и другие члены воинской части, в которой он служил добровольцем, погибли во время выполнения боевого задания.

По их словам, солдаты, которые выжили, позвонили им, и сейчас они вместе с украинскими коллегами охраняют тела на вражеской территории, пока не будут приняты меры для их вывоза.

Брат Гильдебранда, Джейк сказал, что тот вместе с другими военными выполнял задание возле города Бахмут в Донецкой области.

Джейку также сообщили, что девять из 12 человек, участвовавших в выполнении задания, были убиты.