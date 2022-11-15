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На войне в Украине погиб канадский доброволец - СМИ

Станислав ПогориловВторник, 15 ноября 2022, 01:37
На войне в Украине погиб канадский доброволец - СМИ
Джозеф Хильдебранд, фото: Facebook

Фермер из канадской провинции Саскачеван, ветеран Афганистана 33-летний Джозеф Хильдебранд погиб в Украине во время выполнения боевого задания.

Источник: CBC News

Детали: Члены семьи Хильдебранда сообщили, что он и другие члены воинской части, в которой он служил добровольцем, погибли во время выполнения боевого задания.

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По их словам, солдаты, которые выжили, позвонили им, и сейчас они вместе с украинскими коллегами охраняют тела на вражеской территории, пока не будут приняты меры для их вывоза.

Брат Гильдебранда, Джейк сказал, что тот вместе с другими военными выполнял задание возле города Бахмут в Донецкой области.

Джейку также сообщили, что девять из 12 человек, участвовавших в выполнении задания, были убиты.

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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