ЗСУ знищили на півдні "С-300" та ЗРК "Тор-М2" – ОК "Південь"

Збройні сили на півдні знищили пускову установку" С-300", зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" та 3 одиниць авто-бронетехніки. Решта втрат ворога дорозвідується.

Джерело: ОК Південь" у Facebook

Дослівно: "Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 50 вогневих завдань, зокрема по дислокації ворожих підрозділів, місцях зосередження озброєння та техніки, складу з боєприпасами в Олешках".

Також повідомляється, що обстановка на півдні складна та напружена, але контроль та ініціатива належать Збройним силам.