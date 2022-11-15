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ЗСУ знищили на півдні "С-300" та ЗРК "Тор-М2" – ОК "Південь"

Станіслав ПогоріловВівторок, 15 листопада 2022, 03:58
Фото: скриншот

Збройні сили на півдні знищили пускову установку" С-300", зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" та 3 одиниць авто-бронетехніки. Решта втрат ворога дорозвідується.

Джерело: ОК Південь" у Facebook

Дослівно: "Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 50 вогневих завдань, зокрема по дислокації ворожих підрозділів, місцях зосередження озброєння та техніки, складу з боєприпасами в Олешках".

Також повідомляється, що обстановка на півдні складна та напружена, але контроль та ініціатива належать Збройним силам.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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