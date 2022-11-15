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ВСУ уничтожили на юге "С-300" и ЗРК "Тор-М2" - ОК "Юг"

Станислав ПогориловВторник, 15 ноября 2022, 02:58
ВСУ уничтожили на юге С-300 и ЗРК Тор-М2 - ОК Юг
Фото: скриншот

Вооруженные силы на юге уничтожили пусковую установку "С-300", зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" и 3 единиц авто-бронетехники. Остальные потери врага доразведываются.

Источник: ОК "Юг" в Facebook

Дословно: "Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 50 огневых задач, в частности по дислокации вражеских подразделений, местам сосредоточения вооружения и техники, склада с боеприпасами в Олешках".

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Также сообщается, что обстановка на юге сложная и напряженная, но контроль и инициатива принадлежат Вооруженным силам.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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