ВСУ уничтожили на юге "С-300" и ЗРК "Тор-М2" - ОК "Юг"
Вторник, 15 ноября 2022, 02:58
Вооруженные силы на юге уничтожили пусковую установку "С-300", зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" и 3 единиц авто-бронетехники. Остальные потери врага доразведываются.
Источник: ОК "Юг" в Facebook
Дословно: "Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 50 огневых задач, в частности по дислокации вражеских подразделений, местам сосредоточения вооружения и техники, склада с боеприпасами в Олешках".
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Также сообщается, что обстановка на юге сложная и напряженная, но контроль и инициатива принадлежат Вооруженным силам.